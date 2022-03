Frankfurt am Main

Eintracht vs. Fürth: Hasebe ersetzt gesperrten Hinteregger

31.03.2022, 14:18 Uhr | dpa

Makoto Hasebe wird den gesperrten Martin Hinteregger im Heimspiel von Eintracht Frankfurt gegen Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth als Abwehrchef vertreten. Dies kündigte Eintracht-Trainer Oliver Glasner am Donnerstag an. "Er hat sich super verhalten, als er nicht gespielt hat, und sich einen Einsatz verdient", sagte der Österreicher über den 38 Jahre alten Oldie. Neben Hinteregger muss der hessische Fußball-Bundesligist an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf Christopher Lenz verzichten. Der Mittelfeldspieler fällt wegen einer Wadenverletzung aus.