Gefährliche Schadstoffe

Vorfall in Industriepark Fechenheim – Warnung wieder aufgehoben

01.04.2022, 09:42 Uhr | pb, t-online, RF

Rettungswagen in Frankfurt-Fechenheim (Symbolfoto): Am Morgen kam es in einem Industriepark zu einem Unfall. (Quelle: Ralph Peters/imago images)

Im Industriepark Fechenheim in Frankfurt am Main ist wegen eines "Schadensereignisses" der Stoff Oleum ausgetreten. Menschen im Stadtgebiet Fechenheim sollten Fenster und Türen geschlossen halten. Wenig später wurde die Warnung aufgehoben.

Im Industriepark Fechenheim ist es am Freitagmorgen zu einem Vorfall gekommen, bei dem offenbar der gefährliche Schafstoff "Oleum" freigesetzt werden konnte. Die Warn-App Nina alarmierte am Morgen die Bürger in Frankfurt am Main wegen einer extremen Gefahr – die höchste Warnstufe der Bevölkerungsschutz-App.

Die Feuerwehr rief die Menschen dazu auf, den Stadtteil weiträumig zu umfahren. Anwohnerinnen und Anwohner in Fechenheim, Frankfurt, Offenbach und Maintal sollten Fenster und Türen schließen und Lüftungen sowie Klimaanlagen abschalten. Was genau bei dem Vorfall geschehen ist, war zunächst unklar. Wenig später wurde die Warnung aufgehoben, weil die Gefahr nicht mehr bestehe.

Die Feuerwehr sei vor Ort im Einsatz. Der Austritt des gasförmigen Stoffs sei gestoppt. Das betroffene Gebiet sollte weiträumig umfahren werden. Oleum oder rauchende Schwefelsäure ist stark ätzend. Es gebe bislang keine Information darüber, dass jemand verletzt worden sei, sagte ein Sprecher.