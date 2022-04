Gefährliche Schadstoffe

Vorfall in Industriepark Fechenheim – Warnung vor extremer Gefahr

01.04.2022, 08:39 Uhr | pb, t-online

Rettungswagen in Frankfurt-Fechenheim (Symbolfoto): Am Morgen kam es in einem Industriepark zu einem Unfall. (Quelle: Ralph Peters/imago images)

Unfall im Industriepark Fechenheim: Bei einem Vorfall könnten dort gefährliche Schadstoffe freigesetzt worden sein. Menschen in Frankfurt sollen Fenster und Türen geschlossen halten. Die Hintergründe sind noch unklar.

Im Industriepark Fechenheim ist es am Freitagmorgen zu einem Vorfall gekommen, bei dem offenbar gefährliche Schafstoffe freigesetzt werden könnten. Die Warn-App Nina alarmierte am Morgen die Bürger in Frankfurt am Main wegen einer extremen Gefahr – die höchste Warnstufe der Bevölkerungsschutz-App.

Anwohnern im ganzen Frankfurter Stadtgebiet wird geraden Fenster und Türen zu schließen sowie Lüftungen und Klimaanlagen abzuschließen. Was genau bei dem Vorfall geschehen ist, war zunächst unklar.