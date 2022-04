Frankfurt am Main

Mehr als der Pissoir-Brunnen: Duchamp im Frankfurter MMK

01.04.2022, 14:37 Uhr | dpa

700 Werke aus sechs Jahrzehnten: Eine Ausstellung im Frankfurter Museum für Moderne Kunst (MMK) zeigt den revolutionären Künstler Marcel Duchamp (1887-1968) in allen Facetten seines vielfältigen Schaffens. Die Ausstellung, die sich über das ganze Haus erstreckt, ist von diesem Samstag an zu sehen und dauert bis zum 3. Oktober.

In der zentralen Halle wird sofort klar, was die Besucher erwartet: Ein Pissoir und ein Gestell zum Trocknen von Flaschen hängen von der Decke, ein Brett mit Garderobenhaken liegt mitten im Weg, daneben ein Schemel, auf dem ein Rad montiert ist - Readymades wie diese sind bis heute die bekanntesten Werke des Franzosen.

"Diese Werke haben bis heute nichts an Aktualität verloren", sagte Museumsdirektorin Susanne Pfeffer bei der Vorbesichtigung am Freitag, "sie stellen die grundlegenden Fragen der Kunst". Dank Duchamp wüssten wir, "dass alles Kunst werden kann und dass das Denken keine Grenzen hat".

Einerseits chronologisch, andererseits thematisch arbeitet sich die Ausstellung durch Duchamps Oeuvre, beginnend von impressionistischen Gemälden als Jugendlicher, über Karikaturen bis zu den kubistischen Gemälden, darunter eine Version seines berühmten Bildes "Akt, eine Treppe herabsteigend", auch die Mona Lisa mit Schnurrbart ist dabei.

In einem runden Raum drehen sich Scheiben mit konzentrischen Kreisen und erzeugen optische Strudel, nebenan läuft ein Film zu Musik von John Cage. "Eine seiner radikalsten Arbeiten", so Pfeffer, ist ein signierter Spiegel: Der Betrachter wird dabei unweigerlich Teil des Kunstwerks.

Ein Raum widmet sich der Schach-Leidenschaft des Künstlers, Fotowände zeigen den Künstler in Aufnahmen von Zeitgenossen, Fotos geben Einblick in sein Atelier - wo ebenfalls eine Garderobe im Weg lag und ein Pissoir von der Decke hing - und dokumentieren die wenigen Ausstellungen, die ihm zu Lebzeiten zuteil wurden.

Im einer der Hallen steht "Das große Glas", "eines der am meisten interpretierten Kunstwerke des 20. Jahrhunderts", wie Pfeffer sagt. Nach acht Jahren Arbeit erklärte Duchamp es als unvollendet. Kistenweise Material mit Vorarbeiten und Überlegungen zu diesem Werk hängen auszugsweise an den Wänden. In einem anderen Raum finden sich Duchamps Koffer-Museen: seine wichtigsten Arbeiten in Miniaturformat.