Unglück bei Kriftel

Blinder Mann und Hund von Zug erfasst – tot

04.04.2022, 07:30 Uhr | pb, dpa

Tragischer Vorfall im Main-Taunus-Kreis: Ein sehbehinderter Mann trat mit seinem Blindenhund auf die S-Bahn-Gleise – beide wurden von einem Zug erfasst. Sie starben noch an der Unglücksstelle.

Erneut ist ein Mensch in Hessen von einem Zug erfasst worden und gestorben. Der sehbehinderte Mann trat am Sonntagabend mit seinem Assistenzhund trotz geschlossener Schranke auf den halbbeschrankten Bahnübergang in Kriftel (Main-Taunus-Kreis), wie die Polizei in der Nacht zu Montag mitteilte.



Wie ein Reporter vor Ort berichtete, hätten Augenzeugen noch versucht, den Mann durch Rufe aufzuhalten. Doch zu spät: Der S-Bahn-Fahrer leitete zwar eine Notbremsung ein, konnte die Kollision aber nicht mehr verhindern. Der 74-Jährige und der Hund starben noch an der Unfallstelle.

Unfall in Hessen: Zweiter tödlicher Vorfall an einem Tag

Die Zeugen des Unglücks und der Lokführer wurden von Mitarbeitern des Rettungsdienstes versorgt. Vor rund zwei Wochen war es ebenfalls bereits an dem Bahnübergang zu einem tödlichen Unfall gekommen, als ein zwölfjähriges Kind von einem Zug erfasst worden war.

Erst am Sonntagmorgen war ein Fußgänger an einem unbeschrankten Bahnübergang im südhessischen Bürstadt (Kreis Bergstraße) von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Der 70-Jährige starb am Unfallort.