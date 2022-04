Frankfurt am Main

Beratung und Unterstützung für Geflüchtete auf Jobsuche

05.04.2022, 06:30 Uhr | dpa

Bei der Regionaldirektion Hessen der Bundesagentur für Arbeit laufen Vorbereitungen für die Integration der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in den Arbeitsmarkt. So seien bundesweit eine Dolmetscher-Hotline sowie eine Beratungshotline mit ukrainisch- und russischsprachigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eingerichtet worden. Hier sollen erste Fragen zur Suche nach Jobs und Ausbildungsplätzen beantwortet werden, wie eine Sprecherin der Regionaldirektion sagte. An einer Erstberatungsstelle am Frankfurter Hauptbahnhof wolle die Agentur für Arbeit zudem Geflüchteten eine erste Orientierung bieten.

Zugleich dämpfte die Sprecherin Erwartungen auf eine sofortige Arbeitsvermittlung der Ankömmlinge. Einerseits gehe es zunächst um Schutz und Sicherheit für die Menschen, die erst einmal hier eine geeignete Unterkunft finden und ihre persönlichen Dinge regeln müssten. Da es sich in vielen Fällen um Frauen mit Kindern handele, gehöre dazu auch eine geeignete Kinderbetreuung, sagte die Sprecherin. Zudem brauche die Anerkennung von ausländischen Berufs- und Studienabschlüssen noch Zeit. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hatte bereits angekündigt, dieses Thema voranzutreiben.

Voraussetzung für eine Unterstützung der Geflüchteten seitens der Arbeitsagenturen sei eine Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis, sagte die Sprecherin. Liege diese vor, könnten die Menschen Beratung, Vermittlung und Qualifizierung in Anspruch nehmen. Ziel sei, die Menschen entsprechend ihrer Ausbildung und Qualifizierung zu beraten und zu vermitteln.