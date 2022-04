Frankfurt am Main

Protest: Projektion auf russisches Konsulat

05.04.2022, 11:12 Uhr | dpa

"No money for murderers - stop the oil and gas trade" steht auf die Fassade des Generalkonsulats projiziert. Foto: Boris Roessler/dpa (Quelle: dpa)

Aus Protest gegen den russischen Einmarsch in die Ukraine haben Aktivisten am Montagabend Videos auf die Fassade des russischen Generalkonsulats in Frankfurt projiziert. Die Aktion der rund 15 Menschen habe etwa 20 Minuten lang gedauert und sei friedlich verlaufen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Zu sehen waren auch Bilder aus Butscha sowie der Schriftzug "No money for murderers - stop the oil and gas trade".

Bilder aus Butscha, wo nach dem Abzug russischer Truppen zahlreiche Leichen von Bewohnern auf den Straßen gefunden wurden, sorgen seit dem Wochenende weltweit für Entsetzen. Die Ukraine ist überzeugt, dass russische Soldaten in der kleinen Stadt schwere Kriegsverbrechen begangen haben. Moskau bestreitet das.