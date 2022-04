Frankfurt am Main

Das Warten hat ein Ende: Frankfurter Technomuseum öffnet

06.04.2022, 01:07 Uhr | dpa

Das Museum Of Modern Electronic Music (Momem) an der Hauptwache. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Nach jahrelangem Warten öffnet Deutschlands erstes Museum für elektronische Musik (Momem) heute in Frankfurt seine Türen. Für geladene Gäste gibt es am frühen Abend (18.00 Uhr) einen Empfang in der Paulskirche, bevor das Momem im Anschluss offiziell eröffnet wird. Zum Auftakt wird eine Ausstellung über DJ-Legende Sven Väth (57) gezeigt. Das Technomuseum befindet sich in der Zwischenebene an der Hauptwache.

An dem zentralen Platz in der Innenstadt soll bereits am Nachmittag gefeiert werden, mit Musik und verschiedenen DJs. Der Höhepunkt ist dann für den Abend geplant, wenn Väth persönlich an den Plattentellern stehen soll. Der in Offenbach geborene Väth hatte erst kürzlich sein 40. DJ-Jubiläum gefeiert. Für die Öffentlichkeit ist das Museum dann ab den Folgetagen zugänglich.

Ursprünglich sollte das Momem 2017 an den Start gehen. Doch unter anderem wegen Streitereien um die Finanzierung und wegen der Corona-Pandemie war es immer wieder zu Verzögerungen gekommen.