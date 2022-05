Feldmann will Termine ruhen lassen ÔÇô und nicht zur├╝cktreten

Frankfurts Oberb├╝rgermeister Peter Feldmann k├╝ndigt an, seine ├Âffentlichen Auftritte vorerst ruhen zu lassen. D er SPD-Politiker steht w egen Korruptionsvorw├╝rfen und seinem ├Âffentlichen Verhalten der letzten Tage in der Kritik. Zuletzt forderte sogar die Frankfurter SPD den sofortigen R├╝cktritt.

Frankfurts umstrittener Oberb├╝rgermeister tritt nicht zur├╝ck: Peter Feldmann (SPD) hat am Mittwoch angek├╝ndigt, seine ├Âffentlichen Termine und Medienpr├Ąsenz bis zum Ende der Sommerpause ruhen zu lassen. Seine Entscheidung verk├╝ndete er am Mittwoch vor seinem Dienstzimmer im Frankfurter R├Âmer.

In einem Statement entschuldigte er sich ├Âffentlich f├╝r sein Verhalten der letzten Tage: "Ja, ich habe Fehler gemacht", r├Ąumt der umstrittene Oberb├╝rgermeister ein. Seit dem Wochenende kursiert ein Video im Netz, in dem sich Feldmann gegen├╝ber Flugbegleiterinnen sexistisch ├Ąu├čerte. Und in der vergangenen Woche sorgte Feldmann bei der Siegesfeier der Eintracht nach dem Europapokal-Sieg f├╝r Spott und H├Ąme. Erst nahm er auf dem Weg zum Balkon des R├Âmers dem Eintracht-Kapit├Ąn Sebastian Rode den Pokal weg, dann las er s├Ąmtliche Namen der Spieler falsch vor.