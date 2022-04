Frankfurt am Main

Beute auf dem Kopf: Räuber enttarnt sich selbst

10.04.2022, 18:51 Uhr | dpa

An der Tür von einem Streifenwagen steht der Schriftzug "Polizei". Foto: David Inderlied/dpa/Illustration (Quelle: dpa)

Ein Räuber hat sich am Frankfurter Hauptbahnhof in der Nacht zum Samstag selbst entlarvt, als er mit einer gestohlenen Basecap auf dem Kopf fliehen wollte. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, konnten die Beamten den 19 Jahre alten Mann aufgrund seiner Kopfbedeckung schnell erkennen und festnehmen.

Der Mann hatte zuvor einen 38-Jährigen angesprochen, diesen dann zu Boden geschlagen und ihm schließlich die Kappe und das Handy gestohlen. Das Smartphone war dem Räuber während der Flucht ins Gleisbett gefallen.