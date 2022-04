Suche in Offenbach

15-Jährige wird noch immer vermisst

19.04.2022, 13:01 Uhr | t-online

Die vermisste 15-jährige Jennifer My Uyen Ngo Duc: Wer hat die junge Frau gesehen? (Quelle: Polizei Südosthessen)

Wo ist Jennifer My Uyen Ngo Duc? Das fragt die Polizei und hofft weiter auf Hinweise aus der Bevölkerung. Sie wird seit Montagnachmittag vermisst.

"Es gibt noch keine Neuigkeiten zu der vermissten 15-Jährigen. Leider habe wir bisher auch keine Hinweise auch der Bevölkerung erhalten", sagt ein Polizeisprecher auf Anfrage von t-online. Seit Montagnachmittag wird die 15-jährige Jennifer My Uyen Ngo Duc aus Offenbach vermisst. Wie die Polizei mitteilte, verließ sie ihre Wohnung im Buchrainweg und kam seither nicht mehr nach Hause.

Die 15-Jährige ist etwa 1,65 Meter groß, schlank, hat braune Augen und schwarze Haare. Sie dürfte mit einer blauen Sweatshirt-Jacke und schwarzen Leggins bekleidet sein. Vermutlich führt sie auch einen schwarzen Rucksack sowie einen pinken Koffer mit.

Wer hat Jennifer My Uyen Ngo Duc gesehen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Die Kripo in Offenbach nimmt Hinweise unter 069-8098-1234 oder an jeder Polizeidienststelle entgegen.