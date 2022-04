Frankfurt am Main

Betrügereien mit Telefon-Guthabenkarten: Anklage erhoben

14.04.2022, 14:08 Uhr | dpa

Nach einer Serie von Betrügereien mit Guthabenkarten zu Lasten eines Telefondienstanbieters hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt Anklage gegen einen 43 Jahre alten Mann erhoben. Dem Beschuldigten werde Beihilfe zum Computerbetrug in mindestens 55 Fällen zur Last gelegt, sagte Oberstaatsanwältin Nadja Niesen am Donnerstag. Der Anklage zufolge brachte er sich zunächst in den Besitz von knapp 1900 sogenannter "Prepaid Cards", die er mit manipulierten Kundendaten versah. Unbekannt gebliebene Hinterleute tätigten dann mit den Karten umfangreiche Geschäfte - nach den Reklamationen durch die betroffenen Kunden blieb das Telefonunternehmen auf dem Schaden von rund 16.000 Euro sitzen. Laut Niesen bestreitet der Beschuldigte die Taten. Ein Verhandlungstermin vor dem Amtsgericht steht noch nicht fest.