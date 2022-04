Grundloser Angriff?

Mann geht auf Mitbewohner mit Messer los – leichte Verletzungen

19.04.2022, 16:12 Uhr | dpa

In Frankfurt hat ein 30-Jähriger seinen Mitbewohner wohl aus heiterem Himmel mit einem Messer attackiert. Der 43-Jährige konnte leicht verletzt fliehen. Wieso es zu dem Angriff kam ist noch unklar.

Ein Mann ist in Frankfurt von seinem Mitbewohner mit einem Messer attackiert worden. Der 30-Jährige sei mit einer leichten Verletzung am Hals aus der Wohnung geflüchtet, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Mann konnte an einer Haltestelle in der Nähe der Wohnung vom Rettungsdienst behandelt werden.

Laut seiner Aussage bei der Polizei hatte der 43-Jährige am Montagnachmittag plötzlich grundlos geschrien und mit einem Messer nach ihm gestochen. Der mutmaßliche Täter wurde noch in der Wohnung im Stadtteil Bergen-Enkheim festgenommen. Der Polizei zufolge konnte die Tatwaffe, ein Klappmesser, aufgefunden und sichergestellt werden. Die Polizei ermittelt nun.