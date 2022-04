Frankfurt am Main

Zweiter Prozess um Einbruch in älteste Kirche Frankfurts

20.04.2022, 02:39 Uhr | dpa

Ein Einbruch in die älteste Kirche Frankfurts beschäftigt an diesem Mittwoch (ab 9.30 Uhr) zum zweiten Mal die Frankfurter Strafjustiz. Vor dem Landgericht geht es in zweiter Instanz gegen einen 40-Jährigen, der im August 2020 nachts in die Justinuskirche im Stadtteil Höchst eingedrungen, dort den Opferstock aufgebrochen und sich anschließend hinter dem Hochaltar schlafen gelegt haben soll.

Er erbeutete 85 Euro und richtete an dem denkmalgeschützten Gebäude einen Schaden von knapp 8000 Euro an. Im September vergangenen Jahres wurde er deshalb zu einer Haftstrafe von einem Jahr und zehn Monaten verurteilt. Sowohl er als auch die Staatsanwaltschaft legten allerdings Berufung ein.