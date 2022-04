Earth Day 2022

Aktivisten kleben sich auf Straße – Verkehr liegt lahm

22.04.2022, 11:51 Uhr | dpa

Zum "Tag der Erde" hat es weitere Protestaktionen für nachhaltige Verkehrspolitik gegeben. In Frankfurt blockierte die "Letzte Generation" eine viel befahrene Straße und sorgten für Stau.

In Frankfurt am Main haben Klima-Aktivisten ihre Proteste fortgesetzt. Am Freitagmorgen blockierten sie die Untermainbrücke und legten dort knapp eine Stunde den Verkehr lahm. Nach Angaben der Polizei nahmen an der Aktion sieben Menschen teil, vier davon klebten sich auf der Straße fest. Die Gruppe Scientist Rebellion selbst sprach von acht Teilnehmern.

Mit Transparenten forderten sie die Bundesregierung auf, den Ausbau und die Finanzierung fossiler Infrastrukturprojekte zu stoppen. Damit solidarisierten sich die Wissenschaftler mit dem Programm der Letzten Generation. Diese hatte in den vergangenen Tagen in Frankfurt immer wieder den Verkehr mit ähnlichen Aktionen zum Erliegen gebracht.