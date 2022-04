Frankfurt am Main

Aufsteiger Löwen Frankfurt am Römer gefeiert

27.04.2022, 17:59 Uhr | dpa

Eishockey-Aufsteiger Löwen Frankfurt ist nach der Zweitliga-Meisterschaft geehrt und in der Stadt gefeiert worden. Die Fans des Eishockey-Teams fanden sich am Mittwochnachmittag in Fanklamotten am Römerberg in Frankfurt ein, um ihre Helden zu würdigen. Geplant war auch ein Empfang im Kaisersaal, wo sich der zukünftige Erstligist ins Goldene Buch der Stadt eintragen und von Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) empfangen werden sollte. Für Freitag plant der Verein eine Saisonabschlussfeier. Die Löwen hatten die Playoff-Finalserie gegen Ravensburg mit 4:0 für sich entschieden.