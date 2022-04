79-Jährige stirbt

Rentner überfährt Ehefrau beim Ausparken

30.04.2022, 16:25 Uhr | dpa

Rettungswagen der Feuerwehr (Symbolbild): Die Frau starb noch am Unfallort. (Quelle: Ralph Peters/imago images)

Tragischer Unfall nach einem Friedhofsbesuch: In Hessen hat ein Rentner beim Ausparken offenbar seine eigene Ehefrau übersehen und überrollt. Die 79-Jährige starb noch am Unfallort.

Ein 84 Jahre alter Autofahrer hat am Samstag in Brachttal im Main-Kinzig-Kreis beim Ausparken seine Ehefrau überfahren. Die 79-Jährige verstarb trotz Reanimation aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen noch an der Unfallstelle.



Die Frau habe nach Angaben der Polizei in Offenbach hinter dem Auto des 84-Jährigen gewartet. Beide hatten zuvor den Friedhof der Gemeinde besucht. Das Ehepaar komme aus Frankfurt am Main, hieß es in der Mitteilung.