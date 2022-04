Frankfurt am Main

Radklassiker Eschborn-Frankfurt erstmals wieder am 1. Mai

01.05.2022, 00:25 Uhr | dpa

Erstmals seit drei Jahren findet der deutsche Radklassiker Eschborn-Frankfurt an seinem Stammtermin am 1. Mai statt. Coronabedingt wurde das Rennen 2020 abgesagt und 2021 auf den Herbst verschoben. Am Sonntag (12.00 Uhr/Hessischer Rundfunk) geht es auf dem 183,9 Kilometer langen Kurs um die Nachfolger des Belgiers Jasper Philipsen, der im vergangenen September das traditionsreiche Rennen für sich entschieden hatte. Aus deutscher Sicht zählen Routinier John Degenkolb und Nils Politt zu den aussichtsreichen Anwärtern. Pascal Ackermann, Sieger des Jahres 2019, ist verletzungsbedingt nicht am Start.