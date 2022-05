Frankfurt am Main

Warnung vor unseriösen Bürgerservice-Angeboten in Frankfurt

02.05.2022, 14:02 Uhr | dpa

Die Stadt Frankfurt am Main warnt vor unseriösen Bürgerservice-Angeboten im Internet. Demnach würden einige Online-Anbieter damit werben, Bescheinigungen in nur zwei Minuten von zu Hause aus beantragen zu können, erklärte die Verwaltung am Montag. Für viele Nutzer sei nicht erkennbar, dass Anbieter für die Nutzung von Antragsportalen wie "meldebescheinigung.eu" zusätzliche Kosten erheben würden, die bei der Behörde selbst nicht entstünden. Stadträtin Eileen O'Sullivan bat die Bürger deshalb, Dokumente nur auf der Website des Bürgeramt-Online-Services zu beantragen: "Denn nur so gehen Sie sicher, dass Sie das beantragte Dokument auch ohne Zeitverzug und unangemessene Mehrkosten erhalten."