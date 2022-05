"Vermehrte Überlastungsangriffe"

Cyber-Attacke auf hessische LKA-Webseite

02.05.2022, 16:00 Uhr | t-online, RF

Die Internetseite der hessischen Polizei ist offline. Das Landeskriminalamt selbst berichtet von "vermehrten Überlastungsangriffen". Nun prüft die Behörde den Hintergrund der Cyberangriffe.

Das zentrale Internetportal der hessischen Polizei ist seit Freitag nicht aufrufbar. Wie das Landeskriminalamt (LKA) mitteilte, habe es mehrere "Überlastungsangriffe" am Freitag gegeben – es sei noch nicht geklärt, ob es sich um einen strafrechtlich relevanten Cyberangriff handle, sagte eine Sprecherin der "Hessenschau" am Montag.

Die Website war am Freitag massenhaft aufgerufen worden und drohte nach Angaben des LKA zusammenzubrechen. Deswegen habe man als Vorsichtsmaßnahme das zentrale Informationsportal vorübergehend vom Netz genommen, hieß es in einer Pressemitteilung des hessischen Landeskriminalamts am Freitag.



Darin heißt es auch: "Mögliche strafrechtliche Aspekte der Angriffsversuche werden derzeit durch das Hessische Landeskriminalamt überprüft."