Folteropfer sagt in Prozess gegen syrischen Arzt aus

Im Prozess gegen einen wegen Folter angeklagten syrischen Arzt hat am Dienstag erstmals ein Opfer vor dem Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt als Zeuge ausgesagt. Der 29 Jahre alte Mann schilderte Misshandlungen und Folter, denen er von April bis Dezember 2012 in verschiedenen GefĂ€ngniseinrichtungen des syrischen Staatsschutzes und MilitĂ€rs ausgesetzt war. FĂŒr das Gericht waren dabei die Geschehnisse im MilitĂ€rkrankenhaus der Stadt Homs von besonderer Bedeutung. Hier arbeitete der heute 36 Jahre alte Arzt Alaa M., dem die Bundesanwaltschaft Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorwirft.

Gleich zu Beginn seiner Aussage versicherte der Zeuge, den Angeklagten zu erkennen. Er habe in seiner Heimatstadt in der Region von Homs an Demonstrationen gegen die syrische Regierung teilgenommen. Damals habe er gerade die Schule abgeschlossen und vorgehabt, ein ingenieurwissenschaftliches Fach zu studieren. Seine Familie sei "schon immer" gegen die Regierung Assad gewesen.

Er sei auf dem Weg zu einem Verwandten an einem Kontrollpunkt festgenommen und zunĂ€chst in ein Verhörzentrum des Staatsschutzes gebracht worden, berichtete der 29-JĂ€hrige. "Ich wurde natĂŒrlich gefoltert." Dies sei "gleich in den ersten Minuten" geschehen. Im Vergleich zur spĂ€teren Behandlung in den Verhörzentren des MilitĂ€rs sei es aber "nicht so grausam" gewesen.