Am kommenden Wochenende wollen Reichsbürger den "Paradise Garden" in Hasselroth (Main-Kinzig) eröffnen – ein Supermarkt für Anhänger des "Königreichs Deutschland". Die Reichsbürgerszene soll sich hier künftig bei veganer Rohkost und gefilterten Wasser treffen.

Doch von Kreis und Gemeinde gibt es Widerstand: In einer Mitteilung vom Dienstag heißt es das es "keine Toleranz für Verfassungsfeinde" gäbe, der Staatsschutz sei nun in der Pflicht. Die Bürger sollten sich "aktiv und mit klarer Kante" distanzieren.

Die Organisation wird vom Verfassungsschutz als extremistisch eingestuft. Bereits seit Juni vergangen Jahres warnt das hessische Landesamt vor Ankaufversuchen der Anhänger. Ziel der Organisation sei es „Gemeinwohldörfer“ zu errichten, in denen sich rechtsextremistische und verfassungsfeindliche Gruppierungen ausleben könnten.

Bürgermeister von Plänen überrascht

Dass sie nun in Hasselroth fündig geworden sind, überrascht auch den Bürgermeister der Stadt: Gegenüber der "hessenschau" gibt Matthias Pfeifer (SWG) an erst vergangenes Wochenende von den Plänen der Organisation erfahren zu haben.

Der selbst ernannte Staatsbürger des "Königreichs Deutschland", Jens Becker, kündigte auf seiner Internetseite an, in Hasselroth eine Außenstelle des "Königreichs" zu eröffnen – maskenfrei und ohne Impfung. Dass die Maskenpflicht mittlerweile in allen Supermärkten gefallen ist, bleibt hier unerwähnt.