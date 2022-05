Demonstration gegen Polizeigewalt in Frankfurter Innenstadt

Rund 600 Menschen haben am Dienstagabend in der Frankfurter Innenstadt gegen Polizeigewalt demonstriert. Die Teilnehmer hätten vereinzelt Pyrotechnik angezündet, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Insgesamt sei die Demonstration aber friedlich verlaufen. Zuvor hatte die "Frankfurter Rundschau" berichtet. Anlass der Protestaktion war der Tod eines Mannes am Montag nach einer Polizeikontrolle. Gegen die Einsatzbeamten wird ermittelt.