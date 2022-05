Lufthansa berichtet über Start ins dritte Corona-Jahr

├ťber ihren Start in das dritte Corona-Jahr berichtet an diesem Donnerstag (7.00 Uhr) die Deutsche Lufthansa AG in Frankfurt. Das Gesch├Ąft des Luftverkehrskonzerns litt im ersten Quartal dieses Jahres weiterhin unter den Folgen der Pandemie sowie zus├Ątzlich unter denen des Ukraine-Kriegs, mit Luftraumsperren und teurem Treibstoff. Da zudem der Jahresauftakt stets zu den schw├Ącheren Zeiten im Luftfahrtjahr geh├Ârt, wird Vorstandschef Carsten Spohr erneut einen Verlust verk├╝nden m├╝ssen. Eine Prognose f├╝r das Gesamtjahr hatte sich der MDax-Konzern bei seiner Bilanzvorlage vor zwei Monaten noch nicht zugetraut.