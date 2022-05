Eintracht Frankfurt kämpft für Finale in der Europa League

Eintracht Frankfurt kĂ€mpft in der Europa League um den dritten internationalen Finaleinzug nach 1960 und 1980. Dem Team von Oliver Glasner reicht am Donnerstagabend (21.00 Uhr/RTL) gegen West Ham United im Halbfinal-RĂŒckspiel bereits ein Remis, weil das Hinspiel im Londoner Olympiastadion mit 2:1 gewonnen wurde. Die WM-Arena von 2006 wird ausverkauft sein, 48 500 Menschen finden bei europĂ€ischen Spielen Platz. Das Endspiel steigt am 18. Mai in Sevilla, möglicher Gegner ist Bundesliga-Rivale RB Leipzig.