Frankfurter Zoll beschlagnahmt 2021 über 26.000 Kilo Drogen

Mehr als 2.500 neue Ermittlungsverfahren Frankfurter Zoll beschlagnahmt 2021 ├╝ber 26.000 Kilo Drogen Von dpa Aktualisiert am 05.05.2022

Das Jahr 2021 hatte es f├╝r den Frankfurter Zoll in sich. Die Beamten des Flughafens beschlagnahmten ├╝ber 26.000 Kilo Drogen. In den meisten F├Ąllen: die Kaudroge Khat. Auch weitere Kuriosit├Ąten kamen den Z├Âllnern in die H├Ąnde.

F├╝ndig wurden sie unter anderem in Kosmetikdosen, Kr├Ąutert├Âpfen oder doppelten Kofferb├Âden: Die Z├Âllner in Frankfurt/Main haben im vergangenen Jahr mehr als 26.000 Kilogramm Drogen im Wert von rund 129 Millionen Euro aus dem Verkehr gezogen. Sie fanden diese in Postsendungen, in Fracht und bei Reisenden, wie es in der am Donnerstag vorgestellten Jahresbilanz des Hauptzollamts hie├č. Nach Angaben des Zollfahndungsamts Frankfurt wurden 2021 mehr als 2.500 Ermittlungsverfahren neu eingeleitet.

Entdeckt wurden etwa 22.000 Kilogramm der Kaudroge Khat ÔÇô die gr├Â├čte Menge, die je in einem Jahr am Frankfurter Flughafen sichergestellt wurde. Au├čerdem fanden die Z├Âllner bei Kontrollen 494 Kilogramm Kokain, 450 Kilogramm synthetische Drogen wie Amphetamin und Ecstasy, 27 Kilogramm Heroin und 365 Kilogramm Haschisch und Marihuana, so die Bilanz.

Frankfurt: Drogenkuriere werden am Flughafen immer kreativer

Insgesamt 110 Drogenkuriere wurden vorl├Ąufig festgenommen, so Markus T├Ânsgerlemann, der Leiter des Hauptzollamtes. Darunter war ein Mann, der als "Schlucker" identifiziert wurde. Er hatte in 70 Beh├Ąltnissen rund 700 Gramm Kokain im K├Ârper transportiert.

Die Schmuggler setzten nicht nur auf doppelte Kofferb├Âden oder Verstecke in der Kleidung. Drogen wurden in Kosmetikdosen, Kr├Ąutert├Âpfen oder Kinderspielzeug versteckt. Im vergangenen Sommer stie├čen die Z├Âllner auf jeweils drei Kilogramm fl├╝ssiges Kokain, eingemischt in Kokosfett, im Reisegep├Ąck zweier Frauen.