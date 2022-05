Tausende Frankfurt-Fans feiern Ankunft des Mannschaftsbusses

Die Fans von Eintracht Frankfurt haben schon vor dem Europa-League-Halbfinale gegen West Ham United Europapokal-Stimmung aufkommen lassen. Tausende Fans begrüßten am Donnerstagabend lautstark und mit euphorischen Gesängen den Mannschaftsbus, der kurz nach 19.30 Uhr das Stadion erreichte. Die allermeisten Fans sind vor dem Rückspiel (21.00 Uhr/RTL) in weiß zum Stadion gekommen, um ein einheitliches Bild abzugeben. Für den Traditionsclub aus Hessen geht es um den ersten Einzug in ein Europapokal-Finale seit 1980. Zuvor hatte die Eintracht auch Betis Sevilla und den FC Barcelona aus der Europa League geworfen.