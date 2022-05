Frankfurt stürmt ins erste Europa-Finale seit 1980

Eintracht Frankfurt hat seine berauschenden Wochen in der Europa League eindrucksvoll fortgesetzt und ist nur noch einen Schritt vom zweiten internationalen Titel der Vereinsgeschichte nach dem Gewinn des UEFA-Pokals vor 42 Jahren entfernt. Die Hessen besiegten West Ham United im Halbfinal-R├╝ckspiel am Donnerstag mit 1:0 (1:0) und k├Ânnen sich mit einem Triumph am 18. Mai in Sevilla erstmals f├╝r die Champions League qualifizieren. Vor 48 000 euphorisierten Fans wurde der laue Fr├╝hlingsabend in der Mainmetropole zu einer 90-min├╝tigen Dauerparty ganz in wei├č.