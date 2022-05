Eintracht-Vorstand: Champions League wäre "Meilenstein"

Sportvorstand Markus Krösche sieht einen möglichen Einzug in die Champions League als Sprungbrett für Eintracht Frankfurt. "Wir haben den Pokal im Hinterkopf. Wir wollen Europa-League-Sieger werden, das ist unser Ziel. Dass die weitere Konsequenz Champions League ist, wäre natürlich ein Meilenstein", sagte Krösche in der Nacht zum Freitag in Frankfurt. Die Hessen hatten zuvor den englischen Vertreter West Ham United im Rückspiel des Europa-League-Halbfinals mit 1:0 besiegt und damit den Einzug ins Finale am 18. Mai in Sevilla perfekt gemacht.