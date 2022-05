Eintracht-Torhüter Trapp: Schönster Tag bisheriger Karriere

Der Torh├╝ter von Eintracht Frankfurt, Kevin Trapp, hat nach dem Einzug ins Finale der Europa League mehrere Superlative zur Einordnung des Erfolgs bem├╝ht. "Bis heute war es das sch├Ânste Spiel und der sch├Ânste Tag der Karriere. Das ist schon etwas ganz Besonderes. Ich habe ja schon ein paar Spiele auf dem Buckel, aber alleine diese Freude, die man heute gemerkt hat", sagte der 31 Jahre alte Trapp am sp├Ąten Donnerstagabend nach dem 1:0 gegen West Ham United, das den Hessen den Finaleinzug beschert hat. Dort geht es am 18. Mai in Sevilla gegen die Glasgow Rangers.