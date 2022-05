Frankfurt muss Ausfall von Abwehrchef Hinteregger befürchten

"Es war unglaublich bitter, so fr├╝h zu wechseln", sagte Cheftrainer Oliver Glasner. So w├╝nsche man sich keinen Start. Almamy Tour├ę kam f├╝r Hinteregger in die Partie, Tuta rutschte ins Zentrum. Ob der ├ľsterreicher f├╝r die Bundesliga-Spiele gegen Gladbach (8. Mai) und in Mainz (14. Mai) fit wird, d├╝rfte mit Blick auf die Konstellation in der Liga fast egal sein. Am 18. Mai trifft Eintracht Frankfurt dann im Europa-League-Endspiel in Sevilla auf die Glasgow Rangers.