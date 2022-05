Normalerweise ist die Welt in Hasselroth (Main-Kinzig-Kreis) in Ordnung. Vor allem um 10 Uhr morgens an einem Samstag: M├Ąnner m├Ąhen ihren Rasen vor dem Haus, Kinder spielen auf der Stra├če. Doch irgendwas scheint diesmal anders zu sein. Auf der Bahnhofstra├če vor dem ehemaligen Metzger treffen sich rund 200 Menschen mit Plakaten, die Feuerwehr sperrt die Stra├če ab.