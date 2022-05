Kein Risiko im Endspurt: Gebrochene Nase bei Sow

Eintracht Frankfurts Trainer Oliver Glasner will in den verbleibenden beiden Bundesliga-Spielen absolut nichts mehr riskieren. "Ich weiß noch nicht genau, wer zur VerfĂŒgung steht. Ich werde kein Risiko mehr eingehen", sagte der Österreicher mit Blick auf das Bundesliga-Spiel gegen Borussia Mönchengladbach am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN). Die Hessen waren am Donnerstagabend mit einem 1:0-Sieg gegen West Ham United ins Finale der Europa League eingezogen. Dort warten am 18. Mai in Sevilla die Glasgow Rangers. In der Fußball-Bundesliga geht es nicht mehr ums internationale GeschĂ€ft.