Mann in Frankfurt getötet: Mutmaßlicher Täter stellt sich

In Frankfurt ist ein 40 Jahre alter Mann get├Âtet worden, der mutma├čliche T├Ąter stellte sich kurz darauf der Polizei. Wie die Beamten am Sonntag erkl├Ąrten, geht die Kriminalpolizei von einem T├Âtungsdelikt aus. Der 32-J├Ąhrige sei bereits am Samstag festgenommen worden und sollte am Sonntag wegen des Verdachts des Totschlags dem Haftrichter vorgef├╝hrt werden.