Demonstration gegen Angriff auf Ukraine

Rund 1000 Menschen haben nach Polizeiangaben am Sonntag in Frankfurt gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine protestiert. Ein Demonstrationszug f├╝hrte vom Willy-Brandt-Platz zum Mainufer und zur├╝ck. Die Demonstration fand unter Bezug auf den Muttertag mit dem Titel "Zug der M├╝tter gegen den Krieg in der Ukraine und in Europa" statt. Demonstrantinnen trugen Blumenkr├Ąnze im Haar, es waren zudem zahlreiche blau-gelbe Ukraine-Fahnen zu sehen.