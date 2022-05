Ex-Kapitän Abraham bei Eintracht verabschiedet

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat seinen ehemaligen KapitĂ€n David Abraham feierlich verabschiedet. Der 35 Jahre alte Argentinier wurde am Sonntag unmittelbar vor dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach geehrt. "Du hast die Eintracht immer kraftvoll vertreten. Du bist ein großer Spieler dieser Eintracht", sagte Vorstandssprecher Axel Hellmann. Der frĂŒhere Abwehrchef erhĂ€lt bei dem hessischen Traditionsclub die lebenslange Mitgliedschaft und soll auch am 18. Mai in Sevilla dabei sein, wenn die Eintracht gegen die Glasgow Rangers um den Europa-League-Titel spielt.