Glasner schließt Partyurlaub aus: Entwarnung bei Trapp

Eintracht Frankfurts Cheftrainer Oliver Glasner hat einen kleinen Urlaub seiner Spieler in der letzten Woche vor dem Bundesliga-Finale ausgeschlossen. "Dienstag und Mittwoch wird frei sein. Ich m├Âchte aber nicht lesen, dass sie einen Partyausflug machen", sagte Glasner am Sonntag nach dem 1:1 gegen Borussia M├Ânchengladbach. Damit spielte der ├ľsterreicher auf einen Kurztrip des FC Bayern ein. Einige M├╝nchner Profis waren j├╝ngst mit zwei freien Tagen nach Ibiza gereist und hatten daf├╝r Kritik hinnehmen m├╝ssen.

Frankfurt bestreitet am 18. Mai in Sevilla das Europa-League-Finale gegen die Glasgow Rangers. Bei Torh├╝ter Kevin Trapp, der am Sonntag Probleme mit seiner Hand hatte, gab Glasner Entwarnung. "Er hat immer wieder Schmerzen, wenn der Ball aufs Handgelenk kommt. Aber auch er muss die n├Ąchsten drei Tage keinen Ball halten. Ich gehe davon aus, dass es nicht Schlimmeres ist", sagte Glasner. Auch die Auswechslung von Tuta sei eine Vorsichtsma├čnahme gewesen.