Adi Hütter wünscht Ex-Club Frankfurt den Europa-League-Titel

Borussia M├Ânchengladbachs Cheftrainer Adi H├╝tter w├╝nscht seinem ehemaligen Verein Eintracht Frankfurt den Titel in der Europa League. "Es geht nicht um dieses Jahr, sondern um den Weg seit 2016, was der Verein f├╝r eine Entwicklung nimmt. Das sind schon viele tolle Momente. Da kann man nur stolz sein. Ich w├╝nsche, dass der Pokal an den Main geht", sagte H├╝tter am Sonntag nach dem 1:1 in der Fu├čball-Bundesliga zwischen Frankfurt und Gladbach. Der ├ľsterreicher H├╝tter hatte von 2018 bis 2021 f├╝r die Hessen gearbeitet und mit der SGE im Fr├╝hjahr 2019 das Europa-League-Halbfinale erreicht.