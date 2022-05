Prozess um Betrug mit teuren Medikamenten beginnt

In Frankfurt beginnt heute ein Prozess um Betr├╝gereien mit hochpreisigen Arznei- und Dopingmitteln. Ein 36 Jahre alter Gesch├Ąftsmann soll laut Anklage die Mittel mit gef├Ąlschten Rezepten besorgt und danach vor allem in der Fitness-Szene verkauft haben. Den Gesamterl├Âs gibt die Staatsanwaltschaft mit ├╝ber 100.000 Euro an. Einzelne Medikamente kosteten dabei bis zu 4700 Euro. Der Tatzeitraum liegt bereits l├Ąnger zur├╝ck - zwischen Mai und Juli 2016. Die Strafkammer des Landgerichts hat mehrere Verhandlungstage angesetzt (AZ 8910 Js 242155/16).