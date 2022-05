30 Jahre Literaturhaus: politischer, offener, jünger

Das Literaturhaus Frankfurt will neue Zielgruppen erreichen, zum Beispiel mit Workshops f├╝r Kinder und Jugendliche oder Literatur in einfacher Sprache. Literaturh├Ąuser seien "ein Ort des Austauschs", sagte der Leiter des Literaturhauses Frankfurt, Hauke H├╝ckst├Ądt, anl├Ąsslich des 30-j├Ąhrigen Geburtstages. "Das Haus ist ├╝ber die Jahre politischer geworden, auch, weil die Autoren und die Literatur politischer geworden sind."

"Es geht uns um das voraussetzungslose Hierherkommen", sagt H├╝ckst├Ądt, der seit zw├Âlf Jahren die Einrichtung leitet und auch Sprecher des Netzwerks der Literaturh├Ąuser in Deutschland, ├ľsterreich und der Schweiz ist. "F├╝r Kinder und Jugendliche wollen wir in Zukunft noch mehr machen", sagte er mit Blick auf kulturelle Bildung. Das sei in Frankfurt aber wohl politisch nicht gewollt - die letzten F├Ârderantr├Ąge f├╝r solche Formate seien abgelehnt worden.