Frankfurt am Main Eintracht startet mit Medienterminen Von dpa 09.05.2022 - 05:55 Uhr Lesedauer: 2 Min. Frankfurts Cheftrainer Oliver Glasner ist an der Seitenlinie in Aktion. (Quelle: Arne Dedert/dpa/Archivbild/dpa-bilder)

Auf Ibiza oder Mallorca will Oliver Glasner seine Profis von Eintracht Frankfurt nun wirklich nicht sehen. Die letzte volle Woche vor dem mit Spannung ersehnten Endspiel in der Europa League startet der Chefcoach aus ├ľsterreich trotzdem eher gem├Ąchlich. Am Montag gibt es Regeneration und UEFA-Medientermine zum Finale am 18. Mai in Sevilla gegen die Glasgow Rangers, dann warten zwei freie Tage. "Ich m├Âchte aber nicht lesen, dass sie einen Partyausflug machen", sagte Fu├čballlehrer Glasner schmunzelnd und spielte damit auf den j├╝ngsten Kurztrip der Bayern-Profis nach Ibiza an.

Frankfurt nimmt nach dem 1:1 gegen Borussia M├Ânchengladbach und Ex-Trainer Adi H├╝tter Kurs auf das Finale. Das f├╝r die Tabelle belanglose Bundesliga-Spiel in Mainz an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) will Glasner aber keinesfalls vernachl├Ąssigen. "In Sevilla wollen wir bei der besten Leistung sein, aber wir nehmen Mainz als absolute Generalprobe her. Wir werden mit unserer besten Elf spielen, die uns zur Verf├╝gung steht. Wir werden ab Donnerstag voll durchziehen", k├╝ndigte Glasner an, der gegen Gladbach kr├Ąftig rotierte.

Zuvor hatte Kapit├Ąn Sebastian Rode, der beim Remis gegen die Fohlen wie viele weitere Spieler geschont worden war, in kurzen Jeans und wei├čem Shirt den Fans im ausverkauften Stadion eingeheizt. "Wir haben noch so viel Gro├čes vor. Wir wollen uns ├╝bern├Ąchsten Mittwoch auf dem Feld f├╝r eure Unterst├╝tzung bedanken, damit wir am Donnerstag auf dem R├Âmer feiern k├Ânnen", sagte Rode am Sonntag.