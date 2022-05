Anne Frank für Jugendliche weiter Identifikationsfigur

Auch 75 Jahre nach der Erstver├Âffentlichung ihres Tagebuchs ist Anne Frank nach Einsch├Ątzung des Leiters der Anne Frank Bildungsst├Ątte in Frankfurt eine Identifikationsfigur f├╝r junge Menschen. "Anne Franks Kampfgeist und die humanistische Botschaft ihres Tagebuchs inspirieren Kinder und Jugendliche, die sich gegen Ausgrenzung und Diskriminierung emp├Âren genauso wie Erwachsene, die dem erstarkenden Rechtspopulismus etwas entgegensetzen wollen, oder die Fridays-for-Future-Bewegung, die ihr Engagement f├╝r Klima- und Umweltschutz mit Fragen nach Gerechtigkeit verbindet", sagte Meron Mendel, der Direktor der Bildungsst├Ątte, der Deutschen Presse-Agentur. Auch die Form des Tagebuchschreibens und Dokumentieren des Erlebten hole Jugendliche ab, sagte Mendel. "Das betrifft nicht nur die "Generation Selfie": Jede Generation findet einen neuen Zugang in der Auseinandersetzung mit Anne Franks Tagebuch - sei es in der Comic-Ausgabe, im Film oder auf Instagram und TikTok."