DFB ermittelt nach Platzstürmen in Köln und auf Schalke

DFB ermittelt nach Platzst├╝rmen in K├Âln und auf Schalke

Die Platzst├╝rme der Fans beim 1. FC K├Âln und beim FC Schalke 04 haben f├╝r beide Clubs h├Âchstwahrscheinlich Konsequenzen. Der Kontrollausschuss des Deutschen Fu├čball-Bundes hat nach den Vorf├Ąllen vom Samstag in der 1. und 2. Bundesliga die Ermittlungen aufgenommen, wie ein DFB-Sprecher am Montag best├Ątigte. Die Vereine wurden zu Stellungnahmen aufgefordert.

In K├Âln rannten zahlreiche Zuschauer nach dem Abpfiff auf den Rasen, um ihre Mannschaft zu feiern. Beim Aufstieg der Schalker in die Bundesliga st├╝rmten rund 2000 Fans den Platz und sicherten sich in erster Euphorie St├╝cke des Rasens und der Tornetze.