Der mehrheitlich ├Âffentlich kontrollierte Flughafenbetreiber Fraport AG h├Ąlt an seiner Beteiligung am russischen Flughafen St. Petersburg-Pulkovo fest. Der Aufsichtsrat des MDax-Konzerns verurteilte am Montag zwar erneut den russischen Angriff auf die Ukraine, lie├č den Unternehmenskurs bei der Minderheitsbeteiligung aber unver├Ąndert. Es wurde lediglich verabredet, die Beteiligung weiterhin "Tag f├╝r Tag" kritisch zu ├╝berpr├╝fen. Das Land Hessen kontrolliert gemeinsam mit der Stadt Frankfurt am Main die Mehrheit der Aktiengesellschaft.