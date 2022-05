Aktualisiert am 09.05.2022 - 17:23 Uhr

Ein Transporter prallte in eine Unfallstelle, ein Ersthelfer starb und elf Menschen wurden schwer verletzt: Jetzt sucht die Polizei nach einem weiteren Wagen, der am Tod des Ersthelfers beteiligt gewesen sein soll.

Nach der schweren Unfallserie am Sonntagmorgen auf der A3 in der N├Ąhe des Frankfurter Flughafens sucht die Polizei nun nach einem Wagen, der wohl ebenfalls darin verwickelt war. Er d├╝rfte den Ermittlungen zufolge eine Rolle beim Tod des Ersthelfers gespielt haben, wie die Polizei am Montag mitteilte.