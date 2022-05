Unfall mit totem Helfer: Wohl weiteres Fahrzeug verwickelt

Ein Transporter prallte in eine Unfallstelle, ein Ersthelfer starb und elf Menschen wurden schwer verletzt. Nach der Unfallserie am Sonntagmorgen auf der A3 in der Nähe des Frankfurter Flughafens sucht die Polizei nun nach einem Wagen, der wohl ebenfalls darin verwickelt war. Er dürfte den Ermittlungen zufolge eine Rolle beim Tod des Ersthelfers gespielt haben, wie die Polizei am Montag mitteilte.