Blockierte Gleise und Haltestellen: Ärger durch Falschparker

Wenn ein Falschparker Gleise oder eine Haltestelle blockiert, bedeutet das f├╝r viele Fahrg├Ąste des ├Âffentlichen Nahverkehrs erhebliche Verz├Âgerungen. Helfen k├Ânnen verst├Ąrkte Kontrollen. Die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) testet zudem in einer Stra├če Sensoren, die Autofahrer warnen, beim Parken f├╝r die Stra├čenbahnen ausreichend Platz zu lassen. Die Testphase l├Ąuft seit rund einem Jahr.

Das Problem in der Stra├če im Stadtteil Niederrad sei, dass h├Ąufig Autos in Kopfparkl├╝cken zu weit auf der Stra├če und damit zu dicht an den Gleisen stehen, erl├Ąutert eine VGF-Sprecherin. Auf zehn Parkpl├Ątzen wurden deshalb testweise kleine Sensoren montiert. Parkt ein Auto, leuchten Warnschilder mit der Aufforderung auf, den von der Stra├čenbahn ben├Âtigten Bereich frei zu halten Die Corona-Pandemie erschwere eine Zwischenbilanz, sagte die Sprecherin. Doch es zeige sich, dass die Zahl der Falschparker gesunken sei. Das Pilotprojekt soll erst einmal weiterlaufen.