Vor allem erh├Ąlt er sehr viel Zuspruch. So schreibt etwa eine Userin: "Mein Herz blutet f├╝r jeden einzelnen Menschen, der das durchmachen musste." Ein anderer User berichtet, dass sein Vater an derselben Universit├Ąt wie Farhat Medizin studierte, 1992 als Fl├╝chtling nach Deutschland kam, aber anders als Farhat hat er "eine Chance bekommen, indem er das dritte Staatsexamen erneut ablegen durfte und zus├Ątzlich in Deutsch gepr├╝ft wurde".

Farhat w├╝nscht sich auch Erleichterungen f├╝r Gefl├╝chtete aus Drittstaaten

Auch Farhat kennt ehemalige Kommilitonen, die nach Deutschland fl├╝chteten und ├ähnliches wie er erlebten. "Einige wenige konnten aber mit dem Studium weitermachen und haben nun eine eigene Praxis oder sind im Krankenhaus t├Ątig", erz├Ąhlt er. Diese Chance erhielt er nicht.

Auch wenn Farhat seinen Traum nicht ausleben durfte, ist er keineswegs w├╝tend oder entt├Ąuscht von der Entscheidung der Kultusminister, ukrainischen Fl├╝chtlingen einen leichteren Bildungsweg zu erm├Âglichen. "Ich wei├č, wie es sich anf├╝hlt, vor einem Krieg zu fl├╝chten", sagt er.

Farhat w├╝nscht sich k├╝nftig f├╝r Gefl├╝chtete aus Drittstaaten, dass der Zugang zu Universit├Ąten erleichtert und die Bildungsabschl├╝sse anerkannt werden. "Diese Leute haben studiert, sie haben Tr├Ąume. Viele kommen aus armen L├Ąndern und dort ist Bildung sehr teuer. Familien investieren in die Zukunft ihrer Kinder", sagt er. Hewad pflichtet seinem Vater bei und erg├Ąnzt: "Wenn die Leute nach Deutschland kommen und ihr Abschluss wird nicht gleichgesetzt, dann ist das wie ein Schlag ins Gesicht."

Hewad: "Es gilt das Narrativ des wei├čen, gebildeten Menschen"

F├╝r den 25-J├Ąhrigen ist die Situation freilich eine andere. Vor Kurzem machte er seinen Bachelor-Abschluss in Media Conception and Production an der Hochschule Rhein-Main in Wiesbaden. "Ich habe all das von meinem Vater nur indirekt mitbekommen, dennoch w├╝nsche ich mir von der Politik, dass sie das Ankommen der Fl├╝chtlinge generell erleichtern w├╝rde. Zum Beispiel Formulare und so weiter in einfacher Sprache halten statt in diesem Beamtendeutsch."