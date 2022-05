Lufthansa: Volle Kapazität möglicherweise schon vor 2025

Die Lufthansa k├Ânnte fr├╝her als geplant die Corona-Flaute vollst├Ąndig ├╝berwunden haben. Das Angebot k├Ânne das Vorkrisen-Niveau m├Âglicherweise schon vor 2025 erreichen, sagte Konzernchef Carsten Spohr am Dienstag auf der Hauptversammlung des MDax-Konzerns. Bisherige Prognosen erwiesen sich m├Âglicherweise als zu vorsichtig. Nach 75 Prozent in diesem Jahr will Lufthansa 2023 rund 95 Prozent des Angebots von 2019 fliegen.

Beim Neustart hat Lufthansa einen gewaltigen Schuldenballast an Bord, will aber seine Flotte auch wegen des geringeren Spritverbrauchs und CO2-Aussto├čes schnell erneuern. So k├╝ndigte der Konzern am Montagabend an, weitere 17 Langstreckenjets bei Boeing zu kaufen, darunter sieben Passagiermaschinen vom Typ 787 und zehn Exemplare der Frachtversion der 777.