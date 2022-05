Das Interesse der Eintracht-Fans am Europa-League-Endspiel ist groß: Viele, die keine Karten für das Spiel in Sevilla bekommen haben, setzen auf das Public Viewing im Frankfurter Waldstadion. Auf Ebay werden aberwitzige Gebote für die Tickets abgegeben.

Es brodelt in Frankfurt am Main: Das große Europa-League-Finale zwischen Eintracht Frankfurt und den Glasgow Rangers am 18. Mai wird mit Spannung erwartet. Diejenigen, die nicht zu den Glückseligen gehören, die noch ein Ticket oder Flug nach Sevilla bekommen haben, wollen zumindest beim großen Public-Viewing im Deutsche Bank Park dabei sein.